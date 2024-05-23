В Харькове раздаются взрывы: город под мощным обстрелом

В городе произошло около десяти взрывов.

В четверг утром, 23 мая, в Харькове раздалась серия мощных взрывов. В Харьковской области от 05:27 раздаются сирены о тревоге.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны – возможны еще удары по городу", — предупредил мэр. В общей сложности Терехов сообщил о том, что произошло около десяти взрывов.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Оле Синегубов заявил, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информировал о запуске ракет российской армией. Телеграмм-канал "ВЕХА Харьков" опубликовал фото поднявшегося над городом дыма.

После взрывов в небо поднялся столб дыма. Фото: "ВЕХА Харьков"

В свою очередь Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для северо-восточных и восточных областей из Белгорода.

Как сообщалось, сегодня утром во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены раздались из-за вражеских разведывательных БПЛА.

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