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ГСЧС показала последствия обстрела Харькова (фото)

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ГСЧС показала последствия обстрела Харькова (фото)

Последствия удара по Харькову / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Жертвами окупантов остаются гражданские люди.

Армия РФ 23 мая в очередной раз ударила по Харькову. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян.

Об этом пишет ГСЧС.

Последствия удара по Харькову / ©
Последствия удара по Харькову

"Количество пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек", – констатировали в службе.

Последствия удара по Харькову / ©
Последствия удара по Харькову

Напомним, в четверг, 23 мая, российские террористические войска нанесли десяток ударов по городу Харькову. Есть попадание в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.

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