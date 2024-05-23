ГСЧС показала последствия обстрела Харькова (фото)

Жертвами окупантов остаются гражданские люди.
Армия РФ 23 мая в очередной раз ударила по Харькову. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян.
Об этом пишет ГСЧС.
"Количество пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек", – констатировали в службе.
Напомним, в четверг, 23 мая, российские террористические войска нанесли десяток ударов по городу Харькову. Есть попадание в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.
Читайте также: