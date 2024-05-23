ГСЧС показала последствия обстрела Харькова (фото)

Армия РФ 23 мая в очередной раз ударила по Харькову. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян.

Об этом пишет ГСЧС.

Последствия удара по Харькову

"Количество пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек", – констатировали в службе.

Последствия удара по Харькову

Напомним, в четверг, 23 мая, российские террористические войска нанесли десяток ударов по городу Харькову. Есть попадание в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.

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