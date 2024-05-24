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Путін прилетів з візитом до Білорусі

Путін прилетів з візитом до Білорусі

Диктатор Путін прибув до Білорусі / Фото: Associated Press

Путін планує обговорити з Лукашенком питання безпеки та економіки.

Російський диктатор Путін прибув з офіційним візитом до Білорусі, де у нього заплановані переговори з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти повідомляють, що під час переговорів Лукашенко та Путін обговорять питання безпеки та економіки.

Перед поїздкою Путіна у Кремля заявили, що "обширне спілкування" Путіна і Лукашенка відбудеться цього ж дня ввечері, а в п'ятницю "буде цілий день офіційного візиту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь знову готується до прийому російських військових ешелонів.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський різко висловився про переговори з Росією та бездіяльність Заходу.

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