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США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО

США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО

Кенія може стати основним союзником США / Фото: Associated Press

Адміністрація президента Байдена вже почала відповідну взаємодію з Конгресом.

Сполучені Штати планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО, оскільки це необхідно для зміцнення світової безпеки.

Про це заявив президент США Джо Байден спільній пресконференції з президентом Кенії в Вашингтоні, передає Укрінформ.

Байден зазначив, що його адміністрація вже почала відповідну взаємодію з Конгресом.

"Я з гордістю повідомляю, що ми працюємо з Конгресом для того, аби визначити Кенію Основним союзником поза НАТО", - заявив президент США.

Він підкреслив, що це стало результатом багаторічної двосторонньої взаємодії.

"Наші спільні антитерористичні операції зменшили вплив ІДІЛ та Аль-Шабаб по всій Східній Африці, а наша взаємна підтримка України згуртувала світ, щоби захистити Статут ООН", - наголосив Байден.

Голова Білого дому заявив про успішну роботу і в інших сферах та підкреслив, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз остаточно згорнув свою військову місію у Малі.

Крім того, ми раніше інформували, що до Нігеру прибули кремлівські "радники" та російська зброя.

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