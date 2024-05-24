США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО

Адміністрація президента Байдена вже почала відповідну взаємодію з Конгресом.
Сполучені Штати планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО, оскільки це необхідно для зміцнення світової безпеки.
Про це заявив президент США Джо Байден спільній пресконференції з президентом Кенії в Вашингтоні, передає Укрінформ.
Байден зазначив, що його адміністрація вже почала відповідну взаємодію з Конгресом.
"Я з гордістю повідомляю, що ми працюємо з Конгресом для того, аби визначити Кенію Основним союзником поза НАТО", - заявив президент США.
Він підкреслив, що це стало результатом багаторічної двосторонньої взаємодії.
"Наші спільні антитерористичні операції зменшили вплив ІДІЛ та Аль-Шабаб по всій Східній Африці, а наша взаємна підтримка України згуртувала світ, щоби захистити Статут ООН", - наголосив Байден.
Голова Білого дому заявив про успішну роботу і в інших сферах та підкреслив, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз остаточно згорнув свою військову місію у Малі.
Крім того, ми раніше інформували, що до Нігеру прибули кремлівські "радники" та російська зброя.
Читайте також: