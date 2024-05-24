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США планируют предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО

США планируют предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО

Кения может стать основным союзником США / Фото: Associated Press

Администрация президента Байдена уже начала соответствующее взаимодействие с Конгрессом.

Соединенные Штаты планируют предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, поскольку это необходимо для укрепления мировой безопасности.

Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Кении в Вашингтоне, передает Укринформ.

Байден отметил, что его администрация уже начала соответствующее взаимодействие с Конгрессом.

"Я с гордостью сообщаю, что мы работаем с Конгрессом для того, чтобы определить Кению Основным союзником вне НАТО", – заявил президент США.

Он подчеркнул, что это явилось результатом многолетнего двустороннего взаимодействия.

"Наши совместные антитеррористические операции снизили влияние ИГИЛ и Аль-Шабаб по всей Восточной Африке, а наша взаимная поддержка Украины сплотила мир, чтобы защитить Устав ООН", — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома заявил об успешной работе и в других областях и подчеркнул, что предоставление Кении статуса основного союзника США вне НАТО укрепит безопасность обеих стран, а также мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно свернул свою военную миссию в Мали.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Нигер прибыли кремлевские "советники" и российское оружие.

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