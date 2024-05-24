Українцям слід адаптуватись до постійних відключень світла — віцепрезидент Energy Club

Влітку відключення світла, скоріше за все, будуть присутні.

У найближчі роки відновлення електропостачання у нормальному режимі не слід очікувати.

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Про це в етері телемарафону заявив віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

Він зазначив, що українцям слід змирись та почати адаптуватись до постійних перебоїв зі світлом.

"Швидкого відновлення не буде. Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватися. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати", - сказав Немчинов.

Він заявив що влітку відключення світла, скоріше за все, будуть присутні.

Скоріш за все відключення будуть, ми нікуди від цього не дінемося. Нам набагато важливіше буде підготуватися до зими, наскільки це можливе. Так само і восени, і взимку скоріш за все будуть відключення", - заявив Немчинов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує рішення про "посильний тариф" на світло для населення.

Крім того, ми раніше інформували, що через ворожий обстріл у Сумах зникло світло.

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