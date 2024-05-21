Міненерго готує рішення про "посильний тариф" на світло для населення

Міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Міністерство енегетики наразі продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення, остаточного рішення ще немає.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише "Укрінформ".

"Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи", – заявив Колісник.

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За словами посадовця, незначне підвищення тарифів на світло для населення минулого року дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

"Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", – підкреслив заступник міністра.

За словами Колесника, міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться.

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