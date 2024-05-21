Або тил, або фронт: волонтери закликали киян долучитись до плетіння сіток для військових

Волонтери з Києва закликали жителів столиці долучитися до плетіння маскувальних сіток для військових. Їхню роль складно переоцінити, адже вони стали необхідним елементом для захисту української військової техніки від ворожих розвідників та авіаударів.

Маскувальні сітки рятують життя українських воїнів та роблять українську армію більш мобільною та ефективною у бою. Це особливо важливо в умовах сучасної війни, де високотехнологічні засоби розвідки можуть виявляти позиції військ на великих відстанях.

Про це пише ТСН.ua.

Сітки використовуються для приховування військової техніки: танків, бронетранспортерів, артилерійських установок. Це робить українські бойові машини менш помітними, зменшуючи ризик їхнього виявлення та обстрілу. Окрім того, їх використовують для маскування бліндажів, окопів та особового складу, роблячи їх менш вразливими для ворожого вогню. Завдяки маскувальним сіткам українські військові можуть маневрувати та атакувати ворога несподівано, здобуваючи тактичну перевагу.

Варто зазначити, що спеціальні матеріали, з яких виготовляються деякі типи сіток, здатні поглинати теплові випромінювання, роблячи техніку невидимою для ворожих тепловізорів. Однак, виготовлення маскувальних сіток потребує значних зусиль та ресурсів. На жаль, державні постачання не завжди можуть вчасно й повною мірою задовольнити всі потреби ЗСУ. Тому волонтерський рух у цій сфері відіграє важливу роль. Тисячі людей по всій Україні об'єдналися, щоб плести сітки, збирати кошти на матеріали та допомагати у логістиці. У багатьох містах України діють волонтерські пункти, де можна навчитися плести сітки та зробити свій внесок у спільну справу.

Валерій, один із засновників організації "Obolon_nets", розповів, що плетінням маскувальних сіток почав займатися від початку повномасштабної війни. Весь процес “народився” на футбольному майданчику. На паркані розтягували рибальську сітку, а тканину використовували з підручних матеріалів, які за кольоровою гамою здавалися більш-менш прийнятими для військових замовлень.

Волонтери Валерій

"Однак ми швидко зрозуміли, що такі матеріали фактично не підходять, тому що вони або сильно плавляться, або дуже швидко горять. А ще була проблема в тому, що сітки з таких матеріалів виходили надто важкими. Їх було важко транспортувати і накривати все необхідне", — пригадує Валерій.

"Юфік", який також є засновником організації “Obolon_nets”, почав займатися плетінням маскувальних сіток від часів АТО. За його словами, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, усі сфери, зокрема не тільки військові, але й дотичні до військових, почали розвиватися в рази швидше. Це стосується й плетіння маскувальних сіток.

"Ми почали навчатися, мабуть, через волонтерську спільноту. Ми почали шукати, як це все робиться. Є дуже багато різних чатів, дуже велика кількість людей залучена до цього процесу. І в Україні є велика кількість локацій. Притому в кожній із них реально велика черга з військових на місяць-два наперед. Цим займається дуже велика кількість людей", — розповів чоловік.

Волонтери плетуть сітки

Обмінюючись досвідом, волонтери дійшли висновку, що одним з найкращих матеріалів для створення сіток є флізелін (спанбонд) – легкий матеріал, достатньо міцний та стійкий до розривів, який добре тримає форму і не деформується з часом.

За словами "Юфіка", станом на сьогодні це один із найкращих матеріалів. Від початку російсько-української війни використання саме цього агроволокна виросло від одиниць до тисячі. І коли попит на спанбонд різко зріс, довелося чекати на матеріал до кількох місяців. Тканину волонтери купують в Україні, але вона виробляється на одному-двох заводах.

"Така сама історія і з сітками. На перших початках 2022 року ми їздили по рибальських ринках та шукали їх. І зараз ми вже розуміємо, що ми тоді переплачували за ці сітки. Потім в одному із міст України знайшли виробництво, яке займається саме цими сітками. Але компанія не дуже велика, крім того, вона дуже постраждала від бойових дій. І от, наприклад, ми зараз стоїмо в черзі там на сітки. І це вже другий місяць, мабуть, пішов", – розповів волонтер.

Волонтери плетуть сітки

Інколи доводилося навіть викуповувати основу для маскувальних сіток на інших локаціях в Україні, де були залишки. Адже черга ніколи не стоїть на місці.

"Я не пам’ятаю, коли в черзі було 2-3 сітки. Буквально за день їх може бути вже і 50. Тому що хтось постійно додається. На одній із наших локацій замовлення зараз не приймаються, тому що термін очікування дуже великий і дуже великі навантаження", – розповів "Юфік".

За словами Валерія, замовити маскувальну сітку для військових можна через Instagram-сторінку "Obolon_net". Все це на безоплатній основі з донатів від небайдужих громадян. Однак, першочергово плетуться сітки для бойових бригад, які безпосередньо перебувають на "передку" або збираються їхати до зони бойових дій.

"Нам туди пишуть, замовляють військові сітки. Можуть і не безпосередньо військові писати, а їхні близькі люди, друзі тощо. Це можуть бути і волонтери, які їздять до прифронтових міст та доправляють щось. Військові у них замовляють, а вони переправляють нам", – розповів Валерій.

Колір та розмір маскувальних сіток залежать від багатьох факторів, найважливішими серед яких є:

1. Тип місцевості:

Ліс: для маскування в лісі використовуються сітки зелених відтінків з додаванням коричневих, жовтих та сірих елементів.

Степ: для маскування в степу використовуються сітки жовтих, коричневих та зелених відтінків з додаванням сірих елементів.

Гірська місцевість: для маскування в горах використовуються сітки сірих, коричневих та зелених відтінків з додаванням кам'янистих елементів.

2. Пора року:

Весна та літо: в ці пори року перевагу надають сіткам яскравих зелених відтінків.

Осінь та зима: в ці пори року використовуються сітки коричневих, жовтих, сірих та білих відтінків.

3. Розмір об'єкта, що маскується:

Для маскування великої техніки (танків, бронетранспортерів) використовуються сітки великих розмірів.

Для маскування невеликих об'єктів (окопів, бліндажів, особового складу) використовуються сітки менших розмірів.

Валерій розповів, що нещодавно вони отримали замовлення на сітку розміром 18х5 метрів. На її створення пішло до півтора тижня, адже вся команда волонтерів вдень працює, а лише ввечері плете. Плетуть щодня, навіть у вихідні дні. Долучаються до процесу люди різного віку та різних професій. Допомагати у свій вільний час приходять як родичі військових, так і навіть школярі. Деякі люди приходять майже щоденно.

Волонтери плетуть сітки

"До нас може прийти будь-хто. Будь-яка людина може написати нам на сторінку та сказати: "Я хочу долучитися, будь ласка, напишіть, куди приходити і я прийду допоможу, чим зможу". І таким чином ми наробляємо собі базу людей, які плетуть", – додав Валерій.

Волонтер "Юфік" каже, що усім слід розуміти — якщо зараз не брати участь у підтримці військових і Сил оборони України, то особистого життя надалі, загалом, може й не бути.

"Була така гарна фраза: "Ти — або фронт, або його тил". І на сьогодні мені здається, це єдина формула, якою має керуватися кожна людина, яка живе в Україні, яка хоче тут жити надалі, якщо ми всі виживемо. У нас просто так вийшло, що в нас є певна ком'юніті – половина з нас військовослужбовці, які воюють, а інша половина активно в цьому їм допомагає. І тут просто слід розуміти, що ти — або фронт, або тил. Якщо посиплеться тил, то посиплеться і фронт слідом, а якщо посиплеться фронт, то посиплеться і тил. Це реально нині так і є", — зауважив чоловік.

Волонтери плетуть сітки

Попри зусилля держави та закордонних партнерів потреба в маскувальних сітках на фронті залишається великою. Виготовлення сіток волонтерами дозволяє частково закрити цей дефіцит та забезпечити армію необхідними матеріалами.

Велика перевага “крафтових сіток” в тому, що вони створюються під конкретні задачі, є багатофункціональними і їх можна використовувати неодноразово. Кожна виготовлена або зібрана сітка може стати рятівним укриттям для наших захисників. Долучитися до волонтерської ініціативи можна, перейшовши за посиланням.

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