Либо тыл, либо фронт: волонтеры призвали киевлян присоединиться к плетению сеток для военных

Волонтеры из Киева призвали жителей столицы приобщиться к плетению маскировочных сеток для военных. Их роль сложно переоценить, потому что они стали необходимым элементом для защиты украинской военной техники от вражеских разведчиков и авиаударов.

Маскировочные сетки спасают жизнь украинских воинов и делают украинскую армию более мобильной и эффективной в бою. Это особенно важно в условиях современной войны, где высокотехнологичные средства разведки могут обнаруживать позиции войск на больших расстояниях.

Об этом пишет ТСН.ua.

Сетки используются для укрывательства военной техники: танков, бронетранспортеров, артиллерийских установок. Это делает украинские боевые машины менее заметными, уменьшая риск их обнаружения и обстрела. Кроме того, их используют для маскировки блиндажей, окопов и личного состава, делая их менее уязвимыми для вражеского огня. Благодаря маскировочным сетям украинские военные могут маневрировать и атаковать врага неожиданно, получая тактическое преимущество.

Стоит отметить, что специальные материалы, из которых производятся некоторые типы сеток, способны поглощать тепловые излучения, делая технику невидимой для вражеских тепловизоров. Однако изготовление маскировочных стенок требует значительных усилий и ресурсов. К сожалению, государственные поставки не всегда могут вовремя и в полной мере удовлетворить все потребности ВСУ. Поэтому волонтерское движение в этой сфере играет немаловажную роль. Тысячи людей по всей Украине объединились, чтобы плести сетки, собирать средства на материалы и помогать в логистике. Во многих городах Украины действуют волонтерские пункты, где можно научиться плести сетки и внести свой вклад в общее дело.

Валерий, один из основателей организации "Obolon_nets", рассказал, что плетением маскировочных сеток начал заниматься с начала полномасштабной войны. Весь процесс "родился" на футбольной площадке. На заборе растаскивали рыболовную сетку, а ткань использовали из подручных материалов, которые по цветовой гамме казались более или менее принятыми для военных заказов.

Волонтеры Валерий

"Однако мы быстро поняли, что такие материалы фактически не подходят, потому что они либо сильно плавятся, либо очень быстро горят. А еще была проблема в том, что сетки из таких материалов получались слишком тяжелыми. Их было тяжело транспортировать и накрывать все необходимое", – вспоминает Валерий.

"Юфик", который также является основателем организации "Obolon_nets", начал заниматься плетением маскировочных сеток со времен АТО. По его словам, когда в стране началась полномасштабная война, все сферы, включая не только военные, но и причастные к военной, начали развиваться в разы быстрее. Это относится и к плетению маскировочных сеток.

"Мы начали учиться, видимо, через волонтерское сообщество. Мы начали искать, как это все делается. Есть очень много разных чатов, очень большое количество людей вовлечено в этот процесс. И в Украине есть большое количество локаций. При этом в каждой из них реально большая очередь из военных на месяц-два вперед.

Волонтеры плетут сетки

Обмениваясь опытом, волонтеры пришли к выводу, что одним из лучших материалов для создания сеток является флизелин (спанбонд) – легкий материал, достаточно прочный и устойчивый к разрывам, хорошо держащий форму и не деформирующийся со временем.

По словам "Юфика", по состоянию на сегодняшний день это один из лучших материалов. С начала российско-украинской войны использование именно этого агроволокна выросло от единиц до тысячи. И когда спрос на спанбонд резко возрос, пришлось ждать материала до нескольких месяцев. Ткань волонтеры покупают в Украине, но она производится на одном-двух заводах.

"Такая же история и с сетями. На первых началах 2022 года мы ездили по рыболовным рынкам и искали их. И сейчас мы уже понимаем, что мы тогда переплачивали за эти сетки. Затем в одном из городов Украины нашли производство, которое занимается именно этими сетями. Но компания не очень большая, кроме того, она очень пострадала от боевых действий. И вот, например, мы сейчас стоим в сетке.

Волонтеры плетут сетки

Иногда приходилось выкупать основу для маскировочных сеток на других локациях в Украине, где были остатки. Ведь очередь никогда не стоит на месте.

"Я не помню, когда в очереди было 2-3 сетки. Буквально через день их может быть уже и 50. Потому что кто-то постоянно прибавляется. На одной из наших локаций заказы сейчас не принимаются, потому что срок ожидания очень велик и очень большие нагрузки", – рассказал "Юфик".

По словам Валерия, заказать маскировочную сетку для военных можно через Instagram-страницу "Obolon_net". Все это на безвозмездной основе из донатов от небезразличных граждан. Однако, в первую очередь плетутся сетки для боевых бригад, которые, непосредственно, находятся на "передке" или собираются ехать в зону боевых действий.

"Нам туда пишут, заказывают военные сетки. Могут и не напрямую военные писать, а их близкие люди, друзья и так далее. Это могут быть и волонтеры, которые ездят в прифронтовые города и доставляют что-то. Военные у них заказывают, а они переправляют нам", – рассказал Валерий.

Цвет и размер маскировочных сеток зависят от многих факторов, важнейшими из которых являются:

1. Тип местности:

Для маскировки в лесу используются сетки зеленых оттенков с добавлением коричневых, желтых и серых элементов.

Степь: для маскировки в степи используются сетки желтых, коричневых и зеленых оттенков с добавлением серых элементов.

Горная местность: для маскировки в горах используются сетки серых, коричневых и зеленых оттенков с добавлением каменистых элементов.

2. Время года:

Весна и лето: в это время года предпочтение отдается сеткам ярких зеленых оттенков.

Осень и зима: в настоящее время используются сетки коричневых, желтых, серых и белых оттенков.

3. Размер маскирующегося объекта:

Для маскировки большой техники (танков, бронетранспортеров) используются сетки больших размеров.

Для маскировки небольших объектов (окопов, блиндажей, личного состава) используются сетки меньших размеров.

Валерий рассказал, что недавно они получили заказы на сетку размером 18х5 метров. На ее создание ушло до полутора недель, ведь вся команда волонтеров днем работает, а только вечером плетет. Плетут каждый день даже в выходные дни. Приобщаются к процессу люди всех возрастов и разных профессий. Помогать в свое свободное время приходят как родственники военных, так и даже школьники. Некоторые люди приходят почти каждый день.

Волонтеры плетут сетки

"К нам может прийти кто-либо. Любой человек может написать нам на страницу и сказать: "Я хочу присоединиться, пожалуйста, напишите, куда приходить и я приду помогу, чем смогу." И таким образом мы нарабатываем себе базу людей, которая плетет", – добавил Валерий.

Волонтер "Юфик" говорит, что всем следует понимать, если сейчас не участвовать в поддержке военных и сил обороны Украины, то личной жизни в дальнейшем, в принципе, может и не быть.

"Была такая хорошая фраза: "Ты или фронт, или его тыл". И на сегодняшний день, мне кажется, это единственная формула, которой должен руководствоваться каждый человек, живущий в Украине, который хочет здесь жить в дальнейшем, если мы все выживем. нас просто так получилось, что у нас есть определенная комьюнити – половина из нас воевающие, а другая половина активно в этом им помогает. И тут просто следует понимать, что ты или фронт или тыл. и фронт вслед, а если посыплется фронт, то посыплется и тыл.

Волонтеры плетут сетки

Несмотря на усилия государства и зарубежных партнеров, потребность в маскировочных сетках на фронте остается большой. Изготовление сеток волонтерами позволяет частично закрыть этот дефицит и обеспечить армию необходимыми материалами.

Большое преимущество "крафтовых сеток" в том, что они создаются под конкретные задачи, многофункциональны и их можно использовать неоднократно. Каждая изготовляемая или собранная сетка может стать спасительным укрытием для наших защитников. Присоединиться к волонтерской инициативе можно, перейдя по ссылке.

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