"Центр новой Украины": белорусский эксперт предположил, зачем Путин привез Януковича к Лукашенко

Появление в Беларуси украинского беглого экс-президента Виктора Януковича во время визита президента РФ Владимира Путина к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко может свидетельствовать о намерениях Кремля создать на территории государства-сателлита "центр новой Украины".

Такое мнение высказал белорусский оппозиционер, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба в эфире телеканала "Киев24".

"Вполне вероятно, что они [Путин и Янукович] пытались уговорить Лукашенко, что где-то на территории Беларуси они организуют "центр новой Украины", "настоящей Украины" в понимании Путина", — предположил эксперт.

Однако, по его словам, от Лукашенко не было стопроцентной поддержки.

“Да, Лукашенко поддержал Путина, сказал, что туманно там все с легитимностью [президента Украины Владимира Зеленского], но при всем том он не позволял себе резких выпадов в сторону президента Зеленского. Это говорит о том, что нет прямой поддержки путинского проекта”, — подчеркнул Сергей Бульба.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выразил сомнения в легитимности украинской власти. Он считает, что "ответ на этот вопрос следует искать в конституции Украины". В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы знают свою Конституцию и закон, а высказывания Путина о "нелегитимности Зеленского" скучны и неинтересны для адекватных людей.

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