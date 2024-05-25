Путин, Лукашенко и тайный гость: чей самолет был замечен в Беларуси

Бывший президент Украины Виктор Янукович прилетел в Путин и Лукашенко? В Беларуси приземлился борт, принадлежащий беглому экспрезиденту Януковичу! И именно в Минске сейчас проводятся переговоры Путин и Лукашенко.

Что сейчас происходит в Беларуси, зачем Путин привлек в Минск Лавров и даже нового министра обороны РФ, почему туда занесло еще и Януковича, и может ли Россия открыть второй фронт? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Янукович снова в Беларуси?

Это сообщение удивило всех украинцев и сразу заставило напрячься и удивиться! Телеграмм-канал "Белорусский Гаюн" сообщил, что 24 мая в аэропорт белорусского Гомеля прибыл неожиданный гость. Там был замечен самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича.



“В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича. В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617). Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года», — говорится в сообщении.

И авторы канала не зря вспомнили именно такое совпадение. В самом начале войны именно этот борт с Януковичем на борту приземлился в Минске. Поговаривали, что тогда россияне планировали захватить Киев и посадить в президентское якобы легитимного экспрезидента-предателя Януковича. Позже в ГУР подтвердили, что именно этот сценарий, среди прочих, рассматривали в Кремле.

Нардеп бьет тревогу?

Был ли 24 мая на борту Федорович и если да, то зачем, пока неизвестно. Свою версию высказал украинский нардеп Евгений Шевченко, который в свое время сотрудничал с ГУР МО и помогал контактировать с белорусами.

“Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия русско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!», — написал Шевченко.

Он действительно прав — в Минск съехалась вся российская верхушка. Официальный визит в Минск стал вторым для Путина после Китая. Как и в Пекин, в Лукашенко диктатор привез и нового министра обороны страны Андрея Белоусова и главу московской дипломатии Сергея Лаврова. Прием в Беларуси россиянам устроили традиционно помпезный, однако на самом деле они там будут обсуждать, остается загадкой.

Как вчера мы с вами договорились, у нас всегда две части. Вопросы безопасности и экономики”, — сказал Лукашенко.

Ничего конкретного, чтобы объяснило присутствие в Минске такого количества российских топов, не говорили и в пресс-службе Кремля. Там заявили, что в ходе переговоров планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений двух диктатур, стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Удивительно молчат и даже ничего не придумывают даже Z-паблики. После переговоров за закрытыми дверями вышел Лукашенко и заявил, что говорили, как и обещали, об экономике и оборонном взаимодействии в рамках Союзного государства.

Не паникуйте

У врагов нет достаточных сил, чтобы наступать с севера. Именно так заявили источники ТСН.ua. Новая басня о втором фронте из Беларуси — это очередная российская пугалка для украинцев, традиционное давление на народ и власть.

К тому же, россияне уже показали, на что они действительно способны. Как сообщили 24 мая в Генштабе, Силы обороны не просто обороняются на Харьковщине, на которую предстал враг 10 мая, а проводят контрнаступательные действия. Говорить о полном избиении врага за границы пока рано, но уже понятно, что россиянам дальше не продвинуться.



Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве.

«Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и на юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику. Основные действия проходят на Харьковщине, Донбасе. Что касается Харьковского направления, противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», — сообщил полковник Игорь Прохоренко”, — говорится в сообщении Генштаба.



Об этом еще раньше говорили и международные военные эксперты, в том числе аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке. К тому же ранее в ГУР предполагали, что россияне могут попытаться наступать на Сумщине, если хватит сил. О областях, граничащих с Беларусью, речь не шла.

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