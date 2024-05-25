Путін, Лукашенко і таємний гість: чий літак помітили у Білорусі

Колишній президент України Віктор Янукович прилетів до Путіна і Лукашенка? У Білорусі приземлився борт, який належить експрезиденту-втікачу Януковичу! І саме у Мінську зараз проводять переговори Путін і Лукашенко.

Що зараз відбувається у Білорусі, навіщо Путін притягнув до Мінська Лаврова та навіть нового міністра оборони РФ, чому туди занесло ще й Януковича, і чи може Росія відкрити другий фронт? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Янукович знову в Білорусі?

Це повідомлення здивувало всіх українців і вмить змусило напружитися та здивуватися! Телеграм-канал “Бєларускій Гаюн” повідомив, що 24 травня в аеропорт білоруського Гомеля прибув неочікуваний гість. Там помітили літак колишнього президента України Віктора Януковича.



“У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617). Востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року”, — йдеться у повідомленні.

І автори каналу не дарма згадали саме такий збіг. На самому початку війни саме цей борт із Януковичем на борту приземлився в Мінську. Подейкували, що тоді росіяни планували захопити Київ і посадити в президентське нібито “легітимного” експрезидента-зрадника Януковича. Пізніше в ГУР підтвердили, що саме цей сценарій, поміж інших, розглядали у Кремлі.

Нардеп б’є тривогу?

Чи був 24 травня на борту Федорович і якщо так, то навіщо, поки не відомо. Свою версію висловив український нардеп Євгеній Шевченко, який свого часу співпрацював з ГУР МО та нібито допомагав контактувати з білорусами.

“Не хочу нагнітати обстановку. Але, не виключаю відкриття російсько-білоруського другого фронту. І справа не в Януковичі. Разом із Путіним до Мінська приїхали всі. Просто всі. Новий міністр їхньої оборони і сам Лавров. Це погано. Дуже погано!”, — написав Шевченко.

Він дійсно має рацію — до Мінська з’їхалася вся російська верхівка. Офіційний візит до Мінська став другим для Путіна після Китаю. Як і в Пекін, до Лукашенка диктатор привіз і нового міністра оборони країни Андрія Бєлоусова і голову московської дипломатії Сергія Лаврова. Прийом в Білорусі росіянам влаштували традиційно помпезний, утім, що насправді вони там обговорюватимуть, залишається загадкою.

“Як учора ми з вами домовилися, у нас завжди дві частини. Питання безпеки та економіки”, — сказав Лукашенко.

Нічого конкретного, щоб пояснило присутність в Мінську аж такої кількості російських топів, не казали і у пресслужбі Кремля. Там заявили, що під час переговорів планували обговорити актуальні питання подальшого розвитку відносин двох диктатур, стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного.

Дивно мовчать і навіть нічого не вигадують навіть Z-пабліки. Після перемовин за закритими дверима вийшов Лукашенко і заявив, що говорили, як і обіцяли, про економіку та оборонну взаємодію в рамках Союзної держави.

Не панікуйте

Вороги не мають достатніх сил, щоб наступати з півночі. Саме так заявили джерела ТСН.ua. Нова байка про другий фронт із Білорусі — це чергова російська лякалка для українців, традиційний тиск на народ і владу.

До того ж, росіяни вже показали, на що вони насправді здатні. Як повідомили 24 травня у Генштабі, Сили оборони не просто обороняються на Харківщині, на яку попер ворог 10 травня, а проводять контрнаступальні дії. Говорити про повне вибиття ворога за кордони поки зарано, але вже зрозуміло, що росіянам далі не просунутись.



“Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві.

«Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», - повідомив полковник Ігор Прохоренко”, — йдеться у повідомленні Генштабу.



Про це ще раніше говорили і міжнародні військові експерти, зокрема аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке. До того ж, раніше в ГУР припускали, що росіяни можуть спробувати наступати на Сумщині, якщо вистачить сил. Про області, які межують з Білоруссю, не йшлося.

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