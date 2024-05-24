Путін зробив абсурдну заяву щодо переговорів з Україною

Путін знову заявив про готовність Росії до переговорів з Україною. Про повернення окупованих територій диктатор і не згадав.

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову лицемірну заяву, стверджуючи, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито завжди була відкритою до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. Він стверджував, що російську сторону загалом влаштовував проект Стамбульських угод.

Путін також висловив сумніви щодо легітимності української влади. Він вважає, що відповідь на це питання потрібно шукати в конституції України та провести юридичний аналіз.

"Легітимність Зеленського закінчилася, питання, з ким вести переговори в Україні - не пусте", - заявив Путін.

Нагадаємо, за інформацією видання Reuters, Путін зацікавлений, щоб зупинити війну, але вимагає від Заходу та України погодитися, аби окуповані території залишилися під контролем РФ.

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