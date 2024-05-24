Колишній головний податківець України вийшов із СІЗО

У п’ятницю, 24 травня, Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти колишнього голову ДФС України Романа Насірова, якого звинувачують в отриманні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. За нього внесли заставу в розмірі понад 55 млн грн.

Про це повідомили на офіційному сайті ВАКС.

“За ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень”, - йдеться у повідомленні.

Відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 07 липня 2024 року.

Колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою від 31 жовтня 2022 року.

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Колишнього очільника ДФС України звинувачують за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника, який також фігурує у цій справі – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Нагадаємо, Насірова затримали за підозрою в корупції ще 2017 року. Через нібито проблеми зі здоров'я він деякий час лікувався у "Феофанї". На початку 2018-го Кабмін звільнив очільника ДФС із посади.

У листопаді 2019 року ВАКС почав розглядати справу проти ексочільника ДФС. Проте лише у жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

Насіров стверджував, що в нього немає можливості внести заставу, оскільки її розмір "не відповідає його майновому стану". Розслідування стосовно скандальної справи завершили у лютому 2023-го року.

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