Суд відпустив Микитася під заставу: що відомо про скандальні справи екснардепа

Микитася підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міноборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка та в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екснардепу та ексголові компанії "Укрбуд" Максимові Микитасю з домашнього арешту на внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, не назвавши імені Микитася.

У заяві суду вказано, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній. Так, суд запобіжний захід у вигляді домашнього арешту замінив на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тис. 400 грн.

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Окрім того, на Микитася покладені обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду,

повідомляти слідчому (детективу), прокурору чи суду про зміну місця проживання та місця роботи,

утримуватися від спілкування зі вказаними в ухвалі суду особами,

здати на зберігання до органів держвлади закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України,

носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Нагадаємо, Микитась фігурує у декількох гучних справах. Екснардепа підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міноборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка та в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

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