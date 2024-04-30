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Суд відпустив Микитася під заставу: що відомо про скандальні справи екснардепа

Суд відпустив Микитася під заставу: що відомо про скандальні справи екснардепа

Максим Микитась / Фото: X (Twitter)

Микитася підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міноборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка та в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екснардепу та ексголові компанії "Укрбуд" Максимові Микитасю з домашнього арешту на внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, не назвавши імені Микитася.

У заяві суду вказано, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній. Так, суд запобіжний захід у вигляді домашнього арешту замінив на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тис. 400 грн.

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Окрім того, на Микитася покладені обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду,
  • повідомляти слідчому (детективу), прокурору чи суду про зміну місця проживання та місця роботи,
  • утримуватися від спілкування зі вказаними в ухвалі суду особами,
  • здати на зберігання до органів держвлади закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України,
  • носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Нагадаємо, Микитась фігурує у декількох гучних справах. Екснардепа підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міноборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка та в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли це скінчиться?! Скандальний екснардеп вкрав понад 300 мільйонів у Міноборони!

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