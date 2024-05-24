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Бывший главный налоговик Украины вышел из СИЗО

Бывший главный налоговик Украины вышел из СИЗО

Бывший глава ГФС Украины Роман Насиров / Фото: УНИАН

За Романа Насирова внесли залог в размере более 55 млн грн.

В пятницу, 24 мая, Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи бывшего главу ГФС Украины Романа Насирова, обвиняемого в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. За него внесли залог в размере более 55 млн. грн.

Об этом сообщили на официальном сайте ВАКС.

“За экс-председателя ГФС Украины в рамках уголовного дела по ст. 368 УК внесен залог на сумму 55 000 592 гривен”, — говорится в сообщении.

Теперь на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности:

  • прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок – заранее сообщить об этом суд;
  • не покидать пределы Киева без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении места своего жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – до 07 июля 2024 года.

Бывший руководитель ГФС по решению ВАКС находился под стражей с 31 октября 2022 года.

Бывший глава ГФС Украины обвиняется по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советник, также фигурирующий по этому делу – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015-2016 годов Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, в размере более 3,2 млрд. грн.

Напомним, Насиров был задержан по подозрению в коррупции еще в 2017 году. Из-за якобы проблем со здоровьем он некоторое время лечился в "Феофании". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против экс-руководителя ГФС. Однако только в октябре 2022 года он был арестован с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Насиров утверждал, что у него нет возможности внести залог, поскольку его размер "не соответствует его имущественному положению". Расследование по скандальному делу завершили в феврале 2023 года.

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