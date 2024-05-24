Никогда не совмещайте этих двух вещей: модные эксперты назвали главный антитренд 2024

Еще в прошлом году такой образ считался безупречным, но летом 2024 он покинул модный олимп, уступив другому тандему вещей.

Это белые кроссовки и летние платья с цветочным принтом. Кто бы мог подумать, что этот полюбившийся всем модницам мира аутфит так быстро потеряет свою актуальность. Ведь белые кеды и легкое платье были универсальным образом для прогулок, посиделок в кафе и на работу. Впрочем, модные эксперты нашли безупречную замену антитрендовому стилю. Рассказываем, чем заменить устаревший летний аутфит, чтобы ваш образ был трендовым и совершенным.

Главный антитренд лета 2024 / Фото: Freepik

Какой образ будет в трендах летнего сезона 2024

Главный антитренд лета 2024 / Фото: pixabay.com

Модные эксперты в один голос предостерегают от выбора летних платьев с цветочным принтом. Анна Мерфи, директор The Times, отмечает, что такую одежду больше нельзя сочетать с белой обувью, поскольку считает ее несколько устаревшей.

Главный трендовый образ лета 2024 / Фото: pixabay.com

Лиза Армстронг, руководящая модным отделом The Telegraph, также известила своих читателей о том, что цветочные платья в сочетании с кроссовками – это антитренд 2024. Но она говорит, что комфорт превыше всего, поэтому к такой обуви можно подобрать монотонное прямое платье или юбку. Тогда летний образ точно не будет антитрендовым.

Главный трендовый образ лета 2024 / Фото: pixabay.com

В общем, взамен антитрендового платья с цветочным принтом модные эксперты рекомендуют выбирать брючные костюмы, прямые юбки или однотонные платья – такая одежда должна быть светлых пастельных цветов, тогда ваш аутфит будет безупречным. Относительно обуви здесь можно оставить белые кеды или выбрать удобные лоферы.

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