Трамп заявив, що бомбив би Москву та Пекін - The Washington Post

Ця заява Трампа неабияк здивувала "донорів", які фінансують його президентську кампанію.

Колишній президент США та кандидат на майбутній президентський термін Дональд Трамп, який має проросійську позицію, здивував заявою. Він заявив, що атакував би Москву, якби вона напала би на Україну під час його президентства.

Таку заяву американський політик зробив під час одного із передвиборчих заходів, пише The Washington Post.

Видання пише, що цим висловлювання неабияк здивувало "донорів", які фінансують його президентську кампанію.

"Часто його коментарі на заходах стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція. Наприклад, на одному заході він припустив, що бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань, чим здивував деяких донорів", - сказано у матеріалі.

Нагадаємо, Трамп нещодавно знову заявив, що "закінчить війну" РФ проти України у разі перемоги на виборах.

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