Війська РФ здійснили 4 атаки на Донеччині, щоб випробувати ЗСУ – ISW

Здійснені напередодні ворожі атаки мали на меті оцінити реакцію та оборонні можливості українських військ на Донецькому напрямку.

Російські війська нещодавно здійснили чотири механізовані атаки на кількох напрямках на Донеччині, не досягнувши значних успіхів. Окупанти прагнули перевірити реакцію України після першої хвилі наступальних зусиль РФ на півночі Харківщини.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На опублікованих 27 і 28 травня кадрах видно, як російські загарбники ведуть посилені механізовані атаки в кількості взводу на схід від Часового Яру і на схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки). Окупанти також вели механізовані атаки в кількості приблизно роти поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і в Старомайорському (на південь від Великої Новосілки).

Також читайте ЗСУ відновили деякі втрачені позиції у Харківській області: деталі від ISW

Російська армія лише незначно просунулася в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського. І їй не вдалося здійснити підтверджених наступів біля Часового Яру чи Новомихайлівки.

Останніми днями окупанти знизили темпи атак і наступу на півночі Харківської області та збільшили темпи атак на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Як вказали в ISW, ці російські механізовані атаки – по одній на кожному з нинішніх чотирьох операційних напрямків – обмежені порівняно з попередніми атаками на початку або під час наступальних зусиль.

Читайте провідні новини дня:

Аналітики припускають, що ворожі атаки 27 і 28 травня мали на меті оцінити реакцію та оборонні можливості українських військ на Донецькому напрямку.

"Нещодавні російські наступальні зусилля на півночі Харківської області, ймовірно, мали на меті скористатися нестачею української живої сили та матеріальних засобів до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на лінію фронту, і створити можливості для російських військ в інших місцях. І російські сили, ймовірно, мали на меті перевірити, чи можуть існувати будь-які з цих можливостей для застосування на лінії фронту в Донецькій області", – йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, російські війська просунулись біля Уманського та в Старомайорському на Донеччині.

Читайте також: