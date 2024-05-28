Умєров розкрив справжні плани росіян щодо півночі України

Мета російських військ зараз - відкрити новий фронт на півночі України, аби задіяти всю свою міць проти ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Reuters.

"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.

Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що на початковому етапі наступу окупаційних військ Росії на Харківщину завданням ворога було просочитися до порядків ЗСУ малими силами та зайняти плацдарми – аби потім дочекатися бронетехніки та створити напруження на лінії фронту. Противник хотів, аби в українській армії був хаос.

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