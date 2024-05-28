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ЗСУ просунулися на північ від Харкова: деталі від ISW

ЗСУ просунулися на північ від Харкова: деталі від ISW

Танк. / Фото: Associated Press

Українські захисники ЗСУ мали просування на північ від Харкова.

Українські Збройні сили здійснили незначне просування на північ від Харкова в напрямку Липців. Тим часом окупанти продовжували свої атаки біля Вовчанська.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців", - наголошують аналітики.

Тим часом російські блогери стверджують, що загарбники просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Липців. Втім, в ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Росіяни продовжували атаки поблизу Липців і Тернової, на міжнародному кордоні між Липцями і Вовчанськом. Російські війська продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Харківщина. Карти боїв ISW. / ©
Харківщина. Карти боїв ISW.

Як повідомлялося, за даними аналітиків Deep Statе, ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового. 

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