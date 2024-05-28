ЗСУ просунулися на північ від Харкова: деталі від ISW

Українські захисники ЗСУ мали просування на північ від Харкова.

Українські Збройні сили здійснили незначне просування на північ від Харкова в напрямку Липців. Тим часом окупанти продовжували свої атаки біля Вовчанська.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців", - наголошують аналітики.

Тим часом російські блогери стверджують, що загарбники просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Липців. Втім, в ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Росіяни продовжували атаки поблизу Липців і Тернової, на міжнародному кордоні між Липцями і Вовчанськом. Російські війська продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Харківщина. Карти боїв ISW.

Як повідомлялося, за даними аналітиків Deep Statе, ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.

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