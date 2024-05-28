День ангела 28 травня: кого та як вітати з іменинами

28 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 травня

28 травня 2024 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Захара, Гната, Іраклія, Макара, Микиту, Миколу, Павла, Петра, Олену (Ілону).

Денис — давньогрецьке ім'я, означає "той, хто належить Діонісу". В дитинстві рухомий та активний, непосидючий. В дорослому віці стає акуратним, любить бути в центрі уваги.

Дмитро — має давньогрецьке коріння і перекладається "присвячений богині Деметрі". В дитинстві відрізняється гнучким характером. В дорослому віці стає ціленаправленим, обдумує кожен свій крок.

Захар — з латині перекладається як "Бог згадав". В дитинстві посидючий хлопчик, який годинами може спокійно гратися. В дорослому віці відрізняється широкою душею.

Гнат — походить від латинського слова, яке означає "вогненний". В дитинстві росте примхливим. В дорослому віці стає розсудливим, але ніколи не перепрацьовує на роботі.

Іраклій — ім'я єврейського походження, перекладається як "слава Гери". В дитинстві рухливий та енергійний. В дорослому віці стає хорошим стратегом, часто займає керівні посади.

Макар — має грецьке коріння, означає "блаженний". В дитинстві доброзичливий, добре вчиться. В дорослому віці стає скромним і врівноваженим, веде розмірене життя.

Микита — прийшло до нас з грецької мови, перекладається як "переможець". В дитинстві тішить батьків спокійним характером. В дорослому віці стає активним, радісним.

Микола — давньогрецьке ім'я, яке означає "переможець народів". В дитинстві спокійний, легко заводить нові знайомства. В дорослому віці стає успішним, ціленаправленим.

Павло — латинське ім'я, яке означає "молодший". В дитинстві ввічливий, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає стриманим та зібраним, тому добре працює.

Петро — прийшло з Давньої Греції, перекладається як "камінь". В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає самовпевненим, наївний веселун.

Олена (Ілона) — давньогрецьке ім'я, означає "сонячне світло". В дитинстві ввічлива і добра, справжня радять для батьків. В дорослому віці стає працьовитою, не лінується.

День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і щастя, які будуть супроводжувати тебе протягом усього року. Нехай твій ангел-хранитель завжди береже тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та любов’ю.

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Сьогодні твій особливий день — день ангела! Бажаю тобі, щоб кожен момент цього дня був наповнений увагою та турботою від близьких. Нехай твій покровитель веде тебе шляхами добра і успіху, а твоє серце завжди залишається відкритим для нових звершень.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем ангела тебе! Нехай цей день стане початком нового етапу у твоєму житті, повного яскравих подій та незабутніх вражень. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі впевненість у кожному кроці та натхнення для досягнення мрій.

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