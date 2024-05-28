День ангела 28 мая: кого и как поздравлять с именинами

28 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 мая
28 мая 2024 поздравьте с именинами Дениса, Дмитрия, Захара, Игната, Ираклия, Макара, Никиту, Николая, Павла, Петра, Елену (Илона).
Денис — древнегреческое имя, означает "принадлежащий Дионису". В детстве подвижный и активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится аккуратным, любит быть в центре внимания.
Дмитрий — имеет древнегреческие корни и переводится "посвящённый богине Деметре". В детстве отличается гибким характером. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, обдумывает каждый свой шаг.
Захар — с латыни переводится как "Бог вспомнил". В детстве усидчивый мальчик, который часами может спокойно играть. Во взрослом возрасте отличается широкой душой.
Игнат — происходит от латинского слова, означающего "огненный". В детстве растет капризным. Во взрослом возрасте становится благоразумным, но никогда не перерабатывает на работе.
Ираклий – имя еврейского происхождения, переводится как "слава Геры". В детстве подвижный и энергичный. Во взрослом возрасте становится хорошим стратегом, часто занимает руководящие должности.
Макар — имеет греческие корни, означает "блаженный". В детстве дружелюбный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится скромной и уравновешенной, ведет размеренную жизнь.
Никита — пришло к нам с греческого языка, переводится как "победитель". В детстве радует родителей спокойным характером. Во взрослом возрасте становится активным, радостным.
Николай – древнегреческое имя, которое означает "победитель народов". В детстве спокоен, легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте становится успешным, целенаправленным.
Павел — латинское имя, означающее "младший". В детстве вежлив, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится сдержанным и собранным, потому хорошо работает.
Петр – пришло из Древней Греции, переводится как "камень". В детстве активный, энергичный. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, наивный весельчак.
Елена (Илона) — древнегреческое имя, означает "солнечный свет". В детстве вежливая и добрая, настоящая советуют для родителей. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, не ленится.
День ангела 28 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день принесет тебе радость и счастье, которые будут сопровождать тебя в течение всего года. Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя от всех невзгод и наполняет твою жизнь светом и любовью.
***
Сейчас у хорошего человека -
Самые крутые именины.
Будут у тебя подарки,
Поздравления и поцелуи...
Я присоединяюсь ко всему,
Пусть в жизни все будет клево!
Пусть здоровье не подводит,
И деньжата пусть подходят!!!
Поздравляю С Днем Ангела!!!
***
Сегодня твой особый день – день ангела! Желаю тебе, чтобы каждый момент этого дня был наполнен вниманием и заботой от близких. Пусть покровитель ведет тебя путями добра и успеха, а твое сердце всегда остается открытым для новых свершений.
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В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
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С днем ангела тебя! Пусть этот день станет началом нового этапа в твоей жизни, полного ярких событий и незабываемых впечатлений. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе уверенность в каждом шаге и вдохновение для достижения мечты.
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