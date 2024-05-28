ВСУ продвинулись севернее Харькова: детали от ISW

Украинские защитники ВСУ продвигались к северу от Харькова.

Украинские Вооруженные силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Тем временем оккупанты продолжали свои атаки возле Волчанска.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 27 мая, показывают, что украинские силы недавно отразили часть территории в полях к северу от Липцев", — отмечают аналитики.

Тем временем российские блоггеры утверждают, что захватчики продвинулись на глубину до 500 метров к северу от Липцев. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Россияне продолжали атаки вблизи Липцев и Терновой, на международной границе между Липцами и Волчанском. Российские войска продолжили атаки северо-восточнее Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волча. Также Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Старицы (юго-западнее Волчанска).

Харьков. Карты боев ISW.

Как сообщалось, по данным аналитиков Deep Statе, враг продвинулся у Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

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