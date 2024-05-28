Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлового – Deep State

Боевые действия продолжаются.
Враг двигается вперед у Ольшаны, Уманского и Нетайлового.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
"Карта обновлена", — отметили аналитики.
Напомним, что ранее в оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне нанесли удар по Запорожскому аэропорту крылатой ракетой Х-59.
Напомним, что в воскресенье, 26 мая, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что кафиры нанесли удар по Запорожскому аэропорту и опубликовал фото последствий атаки.
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