Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлового – Deep State

Враг двигается вперед у Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

"Карта обновлена", — отметили аналитики.

Напомним, что ранее в оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне нанесли удар по Запорожскому аэропорту крылатой ракетой Х-59.

Напомним, что в воскресенье, 26 мая, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что кафиры нанесли удар по Запорожскому аэропорту и опубликовал фото последствий атаки.

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