Умеров раскрыл настоящие планы россиян относительно севера Украины

Цель российских войск сейчас – открыть новый фронт на севере Украины, чтобы задействовать всю свою мощь против ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters.

"Их (россиян— ред.) цель — открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас", — сказал Умеров.

Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают выполнять свою цель – уничтожить украинскую нацию.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что на начальном этапе наступления оккупационных войск России в Харьковскую область задачей врага было просочиться в порядки ВСУ малыми силами и занять плацдармы – чтобы потом дождаться бронетехники и создать напряжение на линии фронта. Противник хотел, чтобы в украинской армии был хаос.

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