Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському - Deep State

Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському - Deep State

Російська армія просувається / Фото: Associated Press

Аналітики уточнили район Богданівки

Аналітики оновили мапу бойових дій на сході. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Згідно з їхніми даними, ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському.

Також уточнено район Богданівки.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що на початковому етапі наступу окупаційних військ Росії на Харківщину завданням ворога було просочитися до порядків ЗСУ малими силами та зайняти плацдарми – аби потім дочекатися бронетехніки та створити напруження на лінії фронту. Противник хотів, аби в українській армії був хаос.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація