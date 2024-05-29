Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на сході.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Згідно з їхніми даними, ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському.

Також уточнено район Богданівки.

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Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що на початковому етапі наступу окупаційних військ Росії на Харківщину завданням ворога було просочитися до порядків ЗСУ малими силами та зайняти плацдарми – аби потім дочекатися бронетехніки та створити напруження на лінії фронту. Противник хотів, аби в українській армії був хаос.

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