На Сумщині прозвучав 81 вибух

Ворог не зупиняється у своїх обстрілах Сумщини.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Березівська, Есманьська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Великописарівська громади.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: росіяни били з БпЛА (1 вибух) та з артилерії (6 вибухів).

Хотінська громада: здійснено артилерійський (1 вибух) та мінометні (2 вибухи) обстріли.

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (15 вибухів) та завдав удари з БпЛА (3 вибухи).

Березівська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).

Есманьська громада: був обстріл з артилерії (6 вибухів).

Путивльська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано удар з БпЛА (8 вибухів), здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, чи є загроза наступу Росії на Харків та Суми. З його слів, розвідці добре відомо про ситуацію на прикордонні.

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