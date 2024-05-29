Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками

Росіяни не зупиняються у своїх атаках.

У ніч проти 29 травня 2024 року в частині українських міст була оголошена повітряна тривога.

Її оголосили через рух ворожих безпілотників територією України.

"БпЛА на межі Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний/північно-західний", - заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.

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Нагадаємо, військові 47 ОМБр 13 травня збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 млн доларів.

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