Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин — The Washington Post

Бывший президент США и имеющий пророссийскую позицию кандидат на будущий президентский срок Дональд Трамп удивил заявлением. Он заявил, что атаковал бы Москву, если бы она напала бы на Украину во время его президентства.

Такое заявление американский политик сделал во время одного из предвыборных мероприятий, пишет The Washington Post.

Издание пишет, что это высказывание изрядно удивило "доноров", финансирующих его президентскую кампанию.

Часто его комментарии на мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция. Например, на одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань. чем удивил некоторых доноров", — говорится в материале.

Напомним, Трамп недавно снова заявил, что "окончит войну" РФ против Украины в случае победы на выборах.

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