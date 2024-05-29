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Курс валют на 29 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 29 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 29 мая. / Фото: unian.net

Валюта продолжает расти в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 мая. Доллар прибавил 9 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,39 грн (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,97 грн (+20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,34 грн (+6 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,05-40,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,15-40,75 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
  • "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,40-44,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,75-44,45 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,14-10,30 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн

Как сообщалось, финансисты дали прогноз о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы. Да, будет продолжаться тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

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