Курс валют на 29 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта продолжает расти в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 мая. Доллар прибавил 9 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,39 грн (+9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,97 грн (+20 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,34 грн (+6 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
- "УкрСиббанк" – 40,05-40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15-40,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
- "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
- "УкрСиббанк" – 43,40-44,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,75-44,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,14-10,30 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн
Как сообщалось, финансисты дали прогноз о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы. Да, будет продолжаться тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.
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