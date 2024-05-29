Курс валют на 29 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 мая. Доллар прибавил 9 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,39 грн (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,97 грн (+20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,34 грн (+6 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,20-40,70 грн

"УкрСиббанк" – 40,05-40,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15-40,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн

"ПУМБ" – 43,50-44,10 грн

"УкрСиббанк" – 43,40-44,30 грн

"Укрэксимбанк" – 43,75-44,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,14-10,30 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн

Как сообщалось, финансисты дали прогноз о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы. Да, будет продолжаться тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

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