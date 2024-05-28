Курс валют на 28 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро растут.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 мая. Доллар прибавил 19 коп. Евро – 27 коп. Польский злотый – 7 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,30 грн (+19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,76 грн (+27 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,28 грн (+7 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,02-40,62 грн
- "ПУМБ" – 39,90-40,40 грн
- "УкрСиббанк" – 39,85-40,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,90-40,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн
- "ПУМБ" – 43,20-43,80 грн
- "УкрСиббанк" – 43,10-44,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,35-44,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн
Как сообщалось, в Украине американская валюта в очередной раз бьет рекорды. Курс уже перевалил за 40 грн. за доллар. И даже вплотную приблизился к 41 грн. Что происходит с курсом валют и какой исторический рекорд уже установлен – читайте в материале ТСН.ua.
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