Курс валют на 28 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 мая. Доллар прибавил 19 коп. Евро – 27 коп. Польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,30 грн (+19 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,76 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,28 грн (+7 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,02-40,62 грн

"ПУМБ" – 39,90-40,40 грн

"УкрСиббанк" – 39,85-40,50 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90-40,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн

"ПУМБ" – 43,20-43,80 грн

"УкрСиббанк" – 43,10-44,00 грн

"Укрэксимбанк" – 43,35-44,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн

Как сообщалось, в Украине американская валюта в очередной раз бьет рекорды. Курс уже перевалил за 40 грн. за доллар. И даже вплотную приблизился к 41 грн. Что происходит с курсом валют и какой исторический рекорд уже установлен – читайте в материале ТСН.ua.

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