Кого принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: детали

По закону о мобилизации в Украине военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, могут призваться в ВСУ только по собственному желанию.

Во время мобилизации в Украине некоторые категории граждан запрещено принудительно призывать на службу. Такие мужчины могут вступить в ряды ВСУ только на контракт и добровольно.

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Документ унормировал вопрос призыва на военную службу по собственному желанию. Детальнее об этом рассказал "24 Канал".

Мобилизация в Украине: кого призовут по собственному желанию

По закону о мобилизации в Украине военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, могут призваться в ВСУ только по собственному желанию.

Также добровольно вступить в ВСУ могут граждане до 25 лет во время мобилизации, прошедшие базовую военную подготовку.

Кроме того, добровольно на контракт могут пойти лица с инвалидностью, иностранцы и люди без гражданства. Для этого им следует обратиться в ТЦК и СП по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой планируют служить.

Отметим, что во время мобилизации в Украине может появиться экономическое бронирование работников. В настоящее время прорабатывают две модели — бронирование военнообязанного сотрудника, чья зарплата не менее 35 тысяч гривен; плата за каждого забронированного сотрудника в размере 20 тысяч гривен. Пока что бронировать мужчин могут критически важные предприятия.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам с 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

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