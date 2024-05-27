Какому знаку Зодиака повезет 28 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 мая?

День, когда ни на кого не стоит злить и – особенно! – обижаться: такие эмоции, «сыграют» против самого человека, а не того – или тех – кто его задел: нельзя тратить свои моральные и физические силы на негатив. В это время увеличивается количество энергии, которой наделяют нас звезды, что делает возможным решение любой – даже очень сложной – задачи. Главное, не разбрасываться ресурсами, которые окажутся в нашем распоряжении: необходимо выбрать самую важную цель и приложить все силы для ее достижения.

Лев

Львы смогут достичь договоренности в любой сфере – как профессиональной, так и личной. Главное, что обстановка, в которой пройдут переговоры, была максимально неформальной – только в таком случае их стороны с готовностью пойдут навстречу друг другу. Кстати, это условие имеет отношение не только к работе или бизнесу, но и к отношениям с близким человеком – с ним тоже не стоит говорить официально, искренность и душевность в общении гораздо предпочтительнее.

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