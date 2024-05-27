Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 травня?

День, коли ні на кого не варто злити і особливо! – ображатися: такі емоції «зіграють» проти самої людини, а не того – чи тих – хто її зачепив: не можна витрачати свої моральні та фізичні сили на негатив. У цей час збільшується кількість енергії, якою наділяють нас зірки, що уможливлює вирішення будь-якого – навіть дуже складного – завдання. Головне, не розкидатися ресурсами, які опиняться у нашому розпорядженні: необхідно вибрати найважливішу мету та докласти всіх зусиль для її досягнення.

Лев

Леви зможуть досягти домовленості у будь-якій сфері – як професійній, так і особистій. Головне, що атмосфера, в якій пройдуть переговори, була максимально неформальною – тільки в такому разі їхні сторони охоче підуть назустріч одне одному. До речі, ця умова має стосунок не тільки до роботи чи бізнесу, а й до взаємин із близькою людиною – з нею теж не варто говорити офіційно, щирість і душевність у спілкуванні набагато кращі.

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