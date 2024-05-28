Якщо видалити "Резерв+", чи зникнуть із застосунка дані: відповіли у ТЦК

Після оновлення даних через "Резерв+" все одно викличуть до ТЦК.
Якщо після реєстрації видалити "Резерв+", всі внесені дані все одно залишаться у реєстрі військовозобов'язаних.
Про це повідомила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю "11 каналу".
Вона додала, що після оновлення даних через "Резерв+" все одно викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.
Кузіна також прокоментувала проблеми із застосунком, які виникли у перші дні запуску. Вона пояснила, що це було через те, що застосунок встановила велика кількість людей. Речниця обласного ТЦК та СП запевнила, що фахівці ліквідують всі проблеми.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України прокоментували, чи можливо зламати застосунок "Резерв+".
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