Іран вперше передав Росії новітні авіабомби Qaem-5: що відомо

Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні.

Іран вперше передав країні-агресорці РФ новітні авіабомби, які та планує застосовувати у війні проти України.

Про це повідомив військовий експерт BILD Юліан Репке.

За його словами, напередодні розбився іранський безпілотник Qods Mohajer-6. На своєму “борту” він ніс нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року. Очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

“Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їх використання свідчить про “новий рівень” військової співпраці Тегерана та Москви”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами.

Читайте також: