До Білорусі прилетіли ще шість вертольотів російської армії: що про це відомо

Загально на летовищі зараз вісім російських вертольотів.

До Білорусі прилетіли ще шість вертольотів російської армії. Напередодні вранці стало відомо, що там приземлилися ще два Мі-24 та Мі-8.

Про це пише телеграм-канал “Беларускі Гаюн”.

Як зазначається, армія РФ переправила до Білорусі на аеродром “Барановичи” шість вертольотів. Вранці 25 травня туди, попередньо, прибули ще два Мі-24 та Мі-8. Загально на летовищі зараз вісім російських вертольотів.

“Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше гелікоптерів. За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сіщі прибуло вісім вертольотів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ”, - пише телеграм-канал.

Загально в “Барановичах” наразі перебувають:

Два розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ.

Мінімум чотири винищувачі Су-30СМ ВКС РФ.

Вісім гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, на білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли перші від серпня 2023 року російські вертольоти.

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