До Білорусі прилетіли ще шість вертольотів російської армії: що про це відомо

Загально на летовищі зараз вісім російських вертольотів.
До Білорусі прилетіли ще шість вертольотів російської армії. Напередодні вранці стало відомо, що там приземлилися ще два Мі-24 та Мі-8.
Про це пише телеграм-канал “Беларускі Гаюн”.
Як зазначається, армія РФ переправила до Білорусі на аеродром “Барановичи” шість вертольотів. Вранці 25 травня туди, попередньо, прибули ще два Мі-24 та Мі-8. Загально на летовищі зараз вісім російських вертольотів.
“Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше гелікоптерів. За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сіщі прибуло вісім вертольотів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ”, - пише телеграм-канал.
Загально в “Барановичах” наразі перебувають:
- Два розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ.
- Мінімум чотири винищувачі Су-30СМ ВКС РФ.
- Вісім гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ.
Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, на білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли перші від серпня 2023 року російські вертольоти.
Читайте також: