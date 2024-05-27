Вручення повістки поштою: скільки днів дають, щоб з'явитися до ТЦК

У разі відправлення повістки поштою в особи є 14 днів з моменту підписання повістки, щоб з'явитися до ТЦК.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів адвокат Андрій Приходько.

"Ви повинні з'явитися до ТЦК не пізніше, ніж за 14 днів. Фактично, в особи є 14 днів з моменту, коли повістка була відправлена і до моменту, коли ви повинні з'явитися. Бо зараз є ситуації, коли повістки виписують "на вже". Наприклад, до вас підійшли, і кажуть, щоб ви вже проїхали до ТЦК. Але у вас повинен бути оцей розрив 14 днів, для того, щоб попередили рідних, близьких чи роботодавців. Але важливо пам'ятати, що ці 14 днів вираховуються не з моменту отримання повістки, а з моменту її відправки чи підписання. Тому тут потрібно бути уважними", – каже адвокат.

Раніше ТСН.ua. зібрав все, що відомо про нові правила вручення повісток в Україні.

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