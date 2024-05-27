10 ознак, які, на думку психологів, вказують на занижену самооцінку жінки

Можна мати здорову самооцінку, а можна лише вдавати, що вона є. Як би ми не намагалися це вдавати, певна наша поведінка, хочемо ми того, чи ні, часто густо видає нашу невпевненість у собі.

Що саме у поведінці видає невпевненість жінки, на які ознаки потрібно звернути увагу, розповіли психологи.

Типи поведінки, які вказують на низьку самооцінку жінок

Вони постійно просять вибачення

Ми всі зустрічалися з жінками та не лише, які постійно просять вибачення. Для людей з низькою самооцінкою це вже несвідома реакція на незначні промахи або навіть ситуації, коли не потрібно просити вибачення, наприклад – за висловлення власних думок.

Звичка просити вибачення постійно виникає зі страху засмутити інших або виглядати в негативному світлі. Це спосіб применшити власну цінність і уникнути потенційного конфлікту.

Вони уникають зорового контакту

Жінки з пониженою самооцінкою, часто уникають прямого зорового контакту з іншими людьми. Це ні в якому разі не свідчить про неввічливість, а є відображенням неспокою та невпевненості, є певною спробою приховати те, що вважають слабкістю.

Говорять про себе у поганому світлі

Невпевнені жінки часто відгукуються про себе в негативному світлі. Не завжди вголос, але подумки вони перебільшують навіть найменші недоліки та применшують свої досягнення.

А коли ми постійно говоримо собі, що ми недостатньо хороші, ми починаємо вірити в це, і це починає позначатися на наших діях.

Вони схильні до перфекціонізму

Це властиво жінкам, які усвідомлюють свою низьку самооцінку та намагаються з цим боротися. Прагнучи до бездоганності, вони ставлять перед собою неймовірно високі планки, вважаючи все, що не є досконалим, невдачею. Як результат, невпинна гонитва за кращим посилює невпевненість у собі.

Надмірна компенсація

Намагаючись приховати свою невпевненість, жінки з низькою самооцінкою пробують її чимось компенсувати -- перебільшеною життєрадісністю, послужливістю, беруть на себе більше обов'язків, ніж вони здатні виконати.

Така поведінка є захисним механізмом, за допомогою якого жінка намагається відвернути увагу від своєї невпевненості. Однак це часто призводить до вигорання і ще більше применшує почуття власної гідності.

Вони погано сприймають компліменти

Серед жінок із заниженою самооцінкою багато таких, які погано сприймають компліменти. Коли їм роблять комплімент, вони можуть відмахнутися від нього, змінити тему розмови, виглядає це так, нібито їм соромно за це. В основі такої поведінки лежить переконання, що вони недостатньо хороші, і жодне схвалення оточення не може змінити цього, доки вони не навчаться самі себе цінувати.

Страх отримати відмову

Страх отримати відмову часто змушує жінок з низькою самооцінкою уникати ситуацій, в яких вони можуть із нею зіткнутися. Вони можуть утримуватися від вираження своїх почуттів, здійснення своїх мрій або відстоювання того, у що вони вірять.

Надмірна поступливість

Надмірна поступливість також може бути поведінкою, яку демонструють жінки з низькою самооцінкою. Намагаючись уникати конфліктів і робити так, щоб всім було добре, вони можуть постійно погоджуватися з іншими, навіть якщо реально не згідні.

Страх критики

Жінки з низькою самооцінкою сприймають будь-яку критику як підтвердження власної неспроможності щось зробити. Через це вони намагаються уникати ситуацій, в яких вони можуть зіткнутися з потенційною критикою.

Їм складно відмовити комусь

Яскравим показником низької самооцінки у жінок є їхнє небажання казати слово "ні". Вони постійно бояться відмовити комусь, підвести інших, критики, негативної реакції з боку інших, тож звалюють на свої плечі надмірне навантаження.

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