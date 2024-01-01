Як зберегти стосунки на відстані: експерти поділилися секретами

Стосунки на відстані – одне з найскладніших випробувань, з яким можуть зіткнутися люди, що люблять одне одного.

Під час війни для багатьох розлука стала вимушеною реальністю – чоловіки вступили до лав ЗСУ, жінки з дітьми виїхали за кордон. Однак якщо у вас здорові стосунки, засновані на любові, довірі та взаємній повазі, зберегти їх можна навіть на відстані.

Психологи стверджують, що завдяки тому, що онлайн давно став повноправною частиною нашого життя, стосунки на відстані не так вже й важко будувати. Так само, як і фізичні, такі стосунки потребують часу та постійних зусиль.

Як зберегти стосунки на відстані

Будьте присутніми в житті одне одного

Для цього використовуйте технології максимально. Знайдіть зручний час для регулярного спілкування. Навіть якщо ви з головою занурені в роботу, іноді вам просто необхідно поговорити та отримати зворотний зв'язок. Розмовляйте не лише про новини, а й про власні почуття і стани, відвертість – основа близькості.

Коли немає часу поговорити телефоном, надсилайте голосові повідомлення або просто повідомлення. Головне – знайти час одне на одного.

Проводьте разом час

Так, навіть дистанційно це можливо робити. Фотографуйте та надсилайте банальні речі – що ви приготували на обід, як ваші діти роблять уроки, як гуляє собака чи спить кішка. Всі ці дрібниці створюють стійке відчуття присутності. Завдяки цьому партнер почуватиметься так, ніби він, як і раніше, перебуває в родині.

Не забувайте і про відеозв'язок. Можна влаштовувати навіть справжнісінькі побачення. Відеозв’язком готуйте вечерю, переглядайте фільм, гуляйте в парку тощо. Обмінюйтеся фото й відео.

Не відкладайте вирішення суперечностей і проблем на потім

Накопичені непорозуміння створюють напруженість у стосунках. Ніхто не хоче витрачати час на з'ясування суперечностей, коли обмежений час. Але заплющивши очі на розбіжності, можна нашкодити стосункам. Спробуйте розв'язувати проблеми одразу, щойно вони виникають. Листування у таких питаннях не вітається.

Бережіть традиції, робіть сюрпризи

Протягом років, проведених спільно, в кожної пари склалися свої традиції, ритуали тощо. Не забувайте про них. Водночас створюйте нові традиції, робіть сюрпризи своїм коханим, якщо це можливо.

Позбудьтеся ревнощів без причини

Якщо ви довіряєте коханій людині, то немає причин для ревнощів. Але іноді навіть міцні стосунки можуть зруйнувати банальні ревнощі.

Деяким людям це негативне почуття часом не дає розумно мислити. Їм потрібно пам'ятати, що людина, яка любить, не піде на зраду. А якщо ж партнер не цінує стосунки, він зрадить будь-якої миті.

Не піддавайтеся спокусам завести інтрижку

Багатьом здається, що інтрижка не здатна зруйнувати стосунки. Однак це не так, інтрижка – це також зрада. Якщо партнер дізнається про ваші "розваги" на стороні, то навряд чи вирішить зберегти стосунки.

Важливо розуміти, що через хвилинну слабкість ви ризикуєте втратити щось по-справжньому цінне й важливе.

Психологи радять частіше нагадувати собі та своєму партнеру, заради чого ви разом, і пам'ятати, що фізична віддаленість – це тимчасовий стан. Не ставте своє життя на паузу, а проживайте цей період, як ще один незабутній досвід вашої пари.

Почніть розвиватися

Якщо у вас з'явився вільний час, проводьте його з максимальною користю. Почніть вивчати іноземні мови. Освойте програми, які є важливими для роботи.

Знайдіть нове хобі, яке допоможе відволіктися та розслабитися. Запишіться до тренажерного залу та створюйте своє ідеальне тіло.

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