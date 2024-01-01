Как сохранить отношения на расстоянии: эксперты поделились секретами

Отношения на расстоянии – одно из самых сложных испытаний, с которым могут столкнуться любящие друг друга люди.

Во время войны для многих разлука стала вынужденной реальностью – мужчины вступили в ряды ВСУ, женщины с детьми уехали за границу. Однако если у вас здоровые отношения, основанные на любви, доверии и взаимном уважении, сохранить отношения можно даже на расстоянии.

Психологи утверждают, что благодаря тому, что онлайн давно стал полноправной частью нашей жизни, отношения на расстоянии не так уж трудно строить. Так же как и физические, такие отношения требуют времени и постоянных усилий.

Как сохранить отношения на расстоянии

Присутствуйте в жизни друг друга

Для этого используйте технологии по максимуму. Найдите удобное время для регулярного общения. Даже если вы с головой погружены в работу, иногда вам просто необходимо поговорить и получить обратную связь. Говорите не только о новостях, но и о собственных чувствах и состояниях, откровенность – основа близости.

Если нет времени поговорить по телефону, отправляйте голосовые сообщения или просто сообщения. Главное – найти время друг на друга.

Проводите вместе время

Да, даже дистанционно это можно делать. Фотографируйте и присылайте банальные вещи – что вы приготовили к обеду, как ваши дети делают уроки, как гуляет собака или спит кошка. Все эти мелочи создают стойкое чувство присутствия. Благодаря этому партнер будет чувствовать себя так, будто он по-прежнему находится в семье.

Не забывайте и о видеосвязи. Можно устраивать даже самые настоящие свидания. По видеосвязи готовьте ужин, просматривайте фильм, гуляйте в парке и т.д. Обменяйтесь фотографиями и видео.

Не откладывайте разрешение противоречий и проблем на потом

Накопленные недоразумения создают напряженность в отношениях. Никто не хочет тратить время на выяснение противоречий, особенно, когда оно ограничено. Но, закрыв глаза на разногласиях, можно навредить отношениям. Попытайтесь решать проблемы сразу, как только они возникают. Переписка в таких вопросах не приветствуется.

Берегите традиции, делайте сюрпризы

В годы, проведенные совместно у каждой пары сложились свои традиции, ритуалы и т.д. Не забывайте о них. В то же время создавайте новые традиции, делайте сюрпризы своим любимым, если это возможно.

Избавьтесь от ревности без причины

Если вы доверяете любимому человеку, то нет причин для ревности. Но иногда даже крепкие отношения могут разрушить банальную ревность.

Некоторым людям это негативное чувство порой не дает разумно мыслить. Таким людям нужно помнить, что любящий человек не пойдет на измену. А если партнер не ценит отношения, он предаст любой момент.

Не поддавайтесь соблазнам завести интрижку

Многим кажется, что интрижка не способна разрушить отношения. Однако это не так, интрижка — это тоже предательство. Если партнер узнает о ваших "развлечениях" на стороне, то вряд ли решит сохранить отношения.

Важно понимать, что из-за минутной слабости вы рискуете потерять что-то по-настоящему ценное и важное.

Психологи советуют чаще напоминать себе и своему партнеру, ради чего вы вместе и помните, что физическая удаленность — временное состояние. Не ставьте свою жизнь на паузу, а проживайте этот период как еще один незабываемый опыт вашей пары.

Начните развиваться

Если у вас появилось свободное время, проводите его с максимальной пользой. Начните учить иностранные языки. Освойте программы, которые важны для работы.

Найдите новое хобби, которое поможет отвлечься и расслабиться. Запишитесь в тренажерный зал и создавайте свое идеальное тело.

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