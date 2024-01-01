Встреча маленького мальчика с папой-защитником растрогала украинцев (видео)

Пусть каждый ребенок дождется своего отца с войны.
Украинцев растрогало видео из Черновцов, как маленький мальчик радостно встречает своего вернувшегося с фронта папу.
Ролик опубликовала пресс-служба МВД.
"Встреча, от которой замирает сердце. Так в Черновцах семья встречает патрульного из боевого подразделения "Хижак", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как мальчик радостно кричит "папа" и бежит навстречу отцу, бросаясь в объятия.
"Желаем, чтобы каждый ребенок дождался своего папы", – добавили в пресс-службе Патрульной полиции.
Ранее Сеть тронула видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца.
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