Встреча маленького мальчика с папой-защитником растрогала украинцев (видео)

Пусть каждый ребенок дождется своего отца с войны.

Украинцев растрогало видео из Черновцов, как маленький мальчик радостно встречает своего вернувшегося с фронта папу.

Ролик опубликовала пресс-служба МВД.

"Встреча, от которой замирает сердце. Так в Черновцах семья встречает патрульного из боевого подразделения "Хижак", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мальчик радостно кричит "папа" и бежит навстречу отцу, бросаясь в объятия.

"Желаем, чтобы каждый ребенок дождался своего папы", – добавили в пресс-службе Патрульной полиции.