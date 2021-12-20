Куда деть елку после новогодних праздников: полезные советы

Выбросить новогоднюю елку просто в мусорный контейнер – не лучшая идея. Рассказываем, как правильно утилизировать использованные деревья.

Когда новогодние праздники будут подходить к концу те украинцы, которые ставили дома живую елку, начнут избавляться от деревьев. Нередко елку оставляют прямо в мусорных контейнерах, хотя и коммунальщики строго-настрого запрещают это делать. Рассказываем, как правильно утилизировать использованные елки.

Как можно утилизировать новогоднюю елку

Елки можно использовать как топливо для котельной, работающей на древесных отходах. Вы можете узнать, где в городе расположены такие котельные и даже организовать массовый вывоз хвои от вашего дома, чтобы не собиралось горы хвойного мусора в вашем дворе.

Если у елки много веток, ее можно отвезти в зоопарк или на ферму. Они служат животным не только как натуральный корм, но и, например, для барсов, тигров и других диких хищников стволы деревьев являются удобными когтеточками. Для копытных и птиц их могут использовать в качестве подстилки.

Если у вас есть дача или загородный дом с камином или печью, можно собрать много елок, в том числе и у друзей, и запастись дровами.

Огородникам и садоводам понравится идея удобрения почвы еловыми опилками. А еще с помощью измельченных до состояния щепок хвои можно посыпать землю у деревьев и цветов. Это поможет защитить их от сорняков и предотвратить эрозию почвы. Клубника, мульчированная таким способом, не гниет, а картофельные грядки обходят вредители.

В Киеве, например, коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" ежегодно организует пункты приема новогодних елок. Карту и адрес таких пунктов можно найти на страницах предприятия в социальных сетях.

А для творческих людей новогодняя елка – это находка. Из нее можно сделать множество декоративных деревянных изделий и безделушек. Деревянная посуда или элементы декора из такой елки дадут ей вторую жизнь после завершения праздников.

Как утилизируют новогодние елки в других странах

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В США тоже существуют пункты приема отслуживших елок. Уже несколько лет в Нью-Йорке устраивают фестиваль опилок – традицией стало после Нового года не просто выбросить елку, а принести в пункт и бросить в измельчитель. Готовые опилки рассыпают по паркам как удобрения для молодых деревьев. Кроме того, в Америке из елочных отходов производят наполнитель для кошачьих туалетов и бумагу.

В Берлине существует специальный "елочный патруль", который ездит по городу и собирает выброшенные деревья, которые затем используются как дрова для теплоэлектростанций. Кроме того, в Германии из елок делают ламинат и еловые топливные гранулы.

Топливные брикеты из елочной щепы производят в Австрии.

В Канаде из елочных отходов производится лекарство.

Австрийцы формируют из елочной трески топливные брикеты. Вообще все части елки отлично идут на удобрения, подсыпку газонов. Из больших деревьев, стоящих на центральных улицах и площадях, делают кормушки для животных и скворечники для птиц.

В Финляндии и Швейцарии стволы деревьев используют на мебельных фабриках, а иглы – в косметической индустрии.

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