10 признаков, которые, по мнению психологов, указывают на заниженную самооценку женщины

Как понять, что у женщины занижена самооценка
Можно иметь здоровую самооценку, а можно только делать вид, что она есть. Как бы мы ни пытались притворяться, определенное наше поведение, хотим мы того, или нет выдает нашу неуверенность в себе.
Что именно в поведении выдает неуверенность женщины, на какие признаки следует обратить внимание, рассказали психологи.
Типы поведения, указывающие на низкую самооценку женщин
Они постоянно просят прощения
Мы все встречались с женщинами и не только ими, которые постоянно просят прощения. Для людей с низкой самооценкой это уже бессознательная реакция на незначительные промахи или даже ситуации, когда не нужно извиняться, например – за выражение собственных мыслей.
Привычка извиняться постоянно возникает из страха огорчить других или выглядеть в отрицательном свете. Это способ уменьшить свою ценность и избежать потенциального конфликта.
Они избегают зрительного контакта
Женщины с пониженной самооценкой часто избегают прямого зрительного контакта с другими людьми. Это ни в коем случае не свидетельствует о невежливости, а является отражением беспокойства и неуверенности, определенной попыткой скрыть то, что они считают слабостью.
Говорят о себе в плохом свете
Неуверенные женщины часто отзываются о себе в отрицательном свете. Не всегда вслух, но мысленно они преувеличивают даже малейшие недостатки и преуменьшают свои достижения.
А когда мы постоянно говорим себе, что недостаточно хорошие, мы начинаем верить в это, и это начинает сказываться на наших действиях.
Они склонны к перфекционизму
Это свойственно женщинам, которые осознают свою низкую самооценку и пытаются с этим бороться. Стремясь к безупречности, они ставят перед собой невероятно высокие планки, считая все, что не совершенно, неудачей. Как результат, неустанная погоня за лучшим усугубляет неуверенность в себе.
Чрезмерная компенсация
Пытаясь скрыть свою неуверенность, женщины с низкой самооценкой стараются ее чем компенсировать — преувеличенной жизнерадостностью, услужливостью, берут на себя больше обязанностей, чем они способны выполнить.
Такое поведение является защитным механизмом, с помощью которого женщина пытается отвлечь внимание от своей неуверенности. Однако это часто приводит к выгоранию и еще больше умаляет чувство собственного достоинства.
Они плохо воспринимают комплименты
Среди женщин с заниженной самооценкой много плохо воспринимающих комплименты. Когда им делают комплимент, они могут отмахнуться от него, сменить тему разговора, выглядит это так, будто им стыдно за это. В основе такого поведения лежит убеждение, что они недостаточно хороши, и ни одно одобрение окружения не может изменить этого, пока они не научатся сами себя ценить.
Страх получить отказ
Страх получить отказ часто заставляет женщин с низкой самооценкой избегать ситуаций, в которых они могут столкнуться с ней. Они могут воздерживаться от выражения своих чувств, воплощения своих мечтаний или отстаивания того, во что они верят.
Чрезмерная уступчивость
Чрезмерная уступчивость также может являться поведением, которое демонстрируют женщины с низкой самооценкой. Пытаясь избегать конфликтов и делать так, чтобы всем было хорошо, они могут постоянно соглашаться с другими, даже если реально не согласны.
Страх критики
Женщины с низкой самооценкой воспринимают любую критику как подтверждение собственной несостоятельности. Поэтому они пытаются избегать ситуаций, в которых они могут столкнуться с потенциальной критикой.
Им сложно отказать кому-то
Ярким показателем низкой самооценки у женщин является их нежелание говорить слово "нет". Они постоянно боятся отказать кому-то, подвести других, боятся критики, негативной реакции со стороны других, поэтому сваливают на свои плечи чрезмерную нагрузку.
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