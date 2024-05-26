Мобилизация по-новому: почему Резерв+ не ликвидировал очереди в ТЦК и как не получить гигантский штраф

ТСН разбиралась, как прошла первая неделя действия закона о мобилизации, заработали ли электронные очереди и почему все же нужно регулярно проверять свои почтовые ящики.

Более миллиона военнообязанных обновили свои данные в мобильном приложении "Резерв+". Это данные Минобороны по состоянию на 24 мая.

И это – своего рода рекорд. Потому что более 40 тысяч сделали это через ЦНАПы. И только 22 тысячи ушли в ТЦК. В первые дни в приложении "Резерв+" регистрировались военнослужащие. Хотя им этого делать не нужно, для них разрабатывают отдельный продукт – "АРМИЯ+".

Так как прошла первая неделя действия закона о мобилизации? Заработали ли электронные очереди и исчезли ли живые? И почему же нужно регулярно проверять свои почтовые ящики? Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

07:30 утра и знакомая картина возле одного из ТЦК столицы – мужчины записываются в очередь

Впоследствии к мужчинам выходит работник ТЦК, говорит становиться в 4 очереди. Но как именно, поняли не все.

Электронная очередь в ТЦК заработала в тестовом режиме тоже с 18 мая. Мужчины говорят, работает. Зарегистрироваться просто – по QR-коду или загуглив, есть ли очередь в ТЦК.

"Здесь я пришел, нарушил комендантский час, было 04:45. Был первым в списке. Сейчас каким я буду, не знаю. Бывает, полиция привозит уклонистов, они идут без очереди, это снова все ломает. В поликлинике, где проходил ВВК, так же очередь сбивается, когда привозят уклонистов", – рассказывает один из посетителей.

Около другого ТЦК Киева людей в несколько раз больше. На глазок – 150. Здесь и нервы и крики. Не понятно, кто идет первым – из электронной очереди или из живой.

Ситуация в ЦНАПах

А что же в ЦНАПах? Через них обновили свои данные около 45 тысяч человек.

"Процесс длится минут 7-10 – это очень быстро. И минут 10 нужно подождать, чтобы актуализировались данные и сгенерировался системой выдержки", – говорит директор департамента Центра предоставления админуслуг Наталья Шамрай.

В этой выписке, отмечают специалисты, человек видит ту же информацию, что и в приложении "Резерв+". Кроме обновления данных, другие действия центры не осуществляют. Так что, если возникли какие-то вопросы, решать их придется в ТЦК.

"Если ты в "Резерв+" обновился, у тебя все хорошо. То тебе не нужно ходить в ТЦК. Если ты через ЦНАП обновился, получил выписку распечатанную, у тебя она есть на руках, то тебе не нужно ходить в ТЦК", – объясняет Шамрай.

"Резерв+"

Через Резерв+ свои данные обновили более 1 миллиона военнообязанных. Но почему многие мужчины, несмотря ни на что, выбрали стояние в очереди, вместо того чтобы обновить данные онлайн – ответы разные.

"Я использовал Резерв+, и мне написали, что я в розыске. Поэтому я пришел спросить, а почему я в розыске", – говорит один из посетителей ТЦК.

Действительно, многие мужчины получили смущенное сообщение в "Резерв+", что они находятся в розыске. Но, как пояснили в Минобороны, это произошло преимущественно из-за ошибок в реестре данных. Чиновники советуют обращаться в службу технической поддержки для исправления данных в Резерв+. Юристы советуют идти в ТЦК и вносить правильные данные там.

Также в Министерстве обороны разрабатывают функционал, чтобы направление на ВВК поступало в "Резерв+" и не нужно было за ним лишний раз ходить в ТЦК. Это обещают сделать в ближайшее время.

Также в разработке QR-кода.

"Мы работаем над тем, чтобы добавить в приложение QR-код, по которому уполномоченные лица ТЦК и Нацполиции смогут проверять информацию в реестре "Оберег" о военнообязанном. После того как появится этот QR-код, электронный военно-учетный документ, собственно в "Резерв+" будет иметь именно такую юридическую силу, как военный билет или приписное", – объясняет заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Это урегулируют постановлением Кабинета Министров, когда разработают этот функционал.

Однако пока приложение, через которое можно законно обновить свои данные, не является заменой военно-учетного документа. Поэтому иметь при себе приписное (лицам до 25 лет), или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного – обязанность каждого военнообязанного.

Штрафы

Если вы потеряли/потеряли военный билет – готовьтесь к штрафу в 17 тысяч гривен.

Если вы не заменили приписное после 25 лет военным билетом – так же отчисляйте 17 тысяч. Раньше штраф был 1700 гривен.

И если у вас при остановке ТЦК или полицейскими нет при себе военно-учетного документа, то это законная причина доставить вас в ТЦК для составления админпротокола. И это тоже штраф – 17 тысяч гривен.

И насчет повесток по почте, что напрягло многих. Сказано же было лично в руки. Так и остается. Но с 18 июля повестку будут посылать по почте и ее сочтут врученной, независимо от того видели вы ее или нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В ЗАКОНЕ! Аншлаг в приложении "Резерв+"! "Письма счастья" на электронке!

Ранее в ТЦК рассказали, как будут искать уклонистов через Оберег".

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