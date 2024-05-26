Король Чарльз и королева Камилла вынуждены отказаться от любимой традиции

Речь идет об их особняке Кларенс-хаус, где живут монарх и его супруга, которые все еще не может открыть свои двери для посетителей.

Сообщается, что особняк закрыл свои двери для широкой публики еще в 2019 году и они продолжали быть закрытыми во время пандемии коронавируса. Эта основная лондонская резиденция пары испытывает нехватку персонала и этим летом будет закрыта для посетителей.

Чарльз еще будучи принцем Уэльским переехал в Кларенс-Хаус в 2003 году. Обычно двери этого дворца были открыты для публики в августе, пишет express.co.uk. Но в этом году туристы снова не смогут посетить экскурсии во дворце.

"Мы потеряли много опытных сотрудников, которые могли бы проводить экскурсии", — сказала пресс-секретарь фонда Чарльза Royal Collection Trust.

Чарльз и Камилла в Кларенс-хаусе / Фото: Associated Press

Во время карантина из-за Covid Кларенс-хаус пришлось сократить бюджет, и 150 сотрудников были уволены. Директор Ассоциации ведущих туристических достопримечательностей Бернард Донохью, рассказал о сложности набора новых сотрудников и о том, что это было намного сложнее, чем ожидалось.

Королевская резиденция Кларенс-Хаус в центре Лондона / Фото: Getty Images

Напомним, ранее сообщалось, что король Чарльз открывает для посетителей двери замка Балморал, где умерла королева Елизавета II.

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