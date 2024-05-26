"Резерв+" мы не принимаем во внимание": изменились ли правила выезда за границу в связи с законом о мобилизации

Военно-учетные документы с 18 мая проверяют в первую очередь у забронированных во время военного положения.

В Украине из-за нового законопроекта по мобилизации правила пересечения границы для разных категорий особо не изменились.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, военно-учетные документы с 18 мая проверяют в первую очередь у забронированных во время военного положения, а также у непригодных к военной службе в соответствии с выводом ВЛК из-за состояния здоровья.

“Это касается также и многодетных родителей, у кого есть трое и более детей на иждивении до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка, или те, у кого есть ребенок до 18 лет, и жена, которая проходит военную службу, а также другие категории, прописанные в статье 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Фактически условия по-прежнему в соответствии с правилами пересечения границы для этих категорий также не изменились. Но учитывая, что принятые изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, закон о правовом режиме военного положения, в этой категории лиц мы дополнительно проверяем наличие военно-учетного документа с соответствующими отметками”, — рассказал Андрей Демченко.

Он также добавил, что это должен быть бумажный документ, касающийся этого лица. Там прописаны условия, что у него есть отсрочка или исключение из военного учета.

“Дополнительные приложения как "Резерв+" мы не принимаем во внимание. Это не военно-учетный документ в электронном формате. Но напомню, что с марта пограничники наладили информационный обмен с Министерством обороны, между базами данных нашей службы и системой "Оберег", чтобы дополнительно проверять подлинность информации о том или ином лице, когда у нас есть сомнения в том, что человек может предоставить поддельный документ., выданный территориальным центром комплектования по предоставлению ему отсрочки или непригодности к военной службе”, — подчеркнул Демченко.

Напомним, что электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+" — это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

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