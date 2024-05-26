В Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+":

Регистрация в электронном кабинете не обязательна.
Электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+ " — это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Через приложение можно обновить или предоставить данные о военнообязанном статусе.
Об этом разъяснили в Минобороны.
На данный момент в приложении "Резерв+" вы имеете доступ к следующим данным:
- Фамилия Имя Отчество
- Вид учета/дата снятия (выключен)
- Категория учета
- Дата рождения
- Отсрочка/бронирование/дата окончания
- Постановление ВЛК/дата ВЛК
- Звание
- Код и наименование военно-учетной специальности
- Налоговый номер (РНОКПП)
- Уникальный номер в реестре Оберег ТЦК и СП, где состоите на учете.
В то же время регистрация в электронном кабинете не обязательна.
"Это лишь дополнительное удобство, предлагаемое государством, отмечает Минобороны. Также мобильное приложение "Резерв+" предоставляет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме", — говорится в сообщении.
Однако требование обновления персональных данных не касается
Если в реестре "Оберег" некорректны данные, вы сможете обратиться в службу поддержки в электронном кабинете военнообязанного для актуализации данных или получить рекомендации, как именно их обновить через ТЦК.
Добавим, приложение " Резерв+" уже заработало во всем мире. Поэтому все военнообязанные украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, также могут обновить данные.
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