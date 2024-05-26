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В Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+":

В Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+":

Приложение "Резерв+" / Фото: ТСН.ua

Регистрация в электронном кабинете не обязательна.

Электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+ " — это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Через приложение можно обновить или предоставить данные о военнообязанном статусе.

Об этом разъяснили в Минобороны.

На данный момент в приложении "Резерв+" вы имеете доступ к следующим данным:

  • Фамилия Имя Отчество
  • Вид учета/дата снятия (выключен)
  • Категория учета
  • Дата рождения
  • Отсрочка/бронирование/дата окончания
  • Постановление ВЛК/дата ВЛК
  • Звание
  • Код и наименование военно-учетной специальности
  • Налоговый номер (РНОКПП)
  • Уникальный номер в реестре Оберег ТЦК и СП, где состоите на учете.

В то же время регистрация в электронном кабинете не обязательна.

"Это лишь дополнительное удобство, предлагаемое государством, отмечает Минобороны. Также мобильное приложение "Резерв+" предоставляет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме", — говорится в сообщении.

Однако требование обновления персональных данных не касается

Если в реестре "Оберег" некорректны данные, вы сможете обратиться в службу поддержки в электронном кабинете военнообязанного для актуализации данных или получить рекомендации, как именно их обновить через ТЦК.

Добавим, приложение " Резерв+" уже заработало во всем мире. Поэтому все военнообязанные украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, также могут обновить данные.

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