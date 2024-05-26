В Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+":

Электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+ " — это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Через приложение можно обновить или предоставить данные о военнообязанном статусе.

Об этом разъяснили в Минобороны.

На данный момент в приложении "Резерв+" вы имеете доступ к следующим данным:

Фамилия Имя Отчество

Вид учета/дата снятия (выключен)

Категория учета

Дата рождения

Отсрочка/бронирование/дата окончания

Постановление ВЛК/дата ВЛК

Звание

Код и наименование военно-учетной специальности

Налоговый номер (РНОКПП)

Уникальный номер в реестре Оберег ТЦК и СП, где состоите на учете.

В то же время регистрация в электронном кабинете не обязательна.

"Это лишь дополнительное удобство, предлагаемое государством, отмечает Минобороны. Также мобильное приложение "Резерв+" предоставляет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме", — говорится в сообщении.

Однако требование обновления персональных данных не касается

Если в реестре "Оберег" некорректны данные, вы сможете обратиться в службу поддержки в электронном кабинете военнообязанного для актуализации данных или получить рекомендации, как именно их обновить через ТЦК.

Добавим, приложение " Резерв+" уже заработало во всем мире. Поэтому все военнообязанные украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, также могут обновить данные.

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