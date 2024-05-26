Сбитие истребителя РФ Су-25 на Донетчине – в ВСУ показали видео

ВСУ сбили восьмой российский штурмовик Су-25 за май.
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.
Видео опубликовала пресс-служба бригады.
Это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.
"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110 ОМБр разносят на куски российские самолеты. Вы сейчас, вероятно, задаетесь вопросом: "что, опять?. Отвечаем: это фантастика, но да! Снова наши ребята прибили очередной вражеский Су-25!", - говорится в сообщении под видео.
Напомним, в Воздушных силах рассказали о тренажере F-16 (фото).
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